Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Schaufensterscheibe von Blumengeschäft beschädigt

Hattingen (ots)

Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Blumengeschäfts in der Heggerstraße. In der Scheibe befand sich ein etwa Faustgroßes Loch. Wie die Täter das Loch verursachten, ist bisher unklar.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell