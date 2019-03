Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Sturm sorgt für Verkehrsunfall

Breckerfeld (ots)

Am Sonntag, gegen 18:00 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Mann aus Overath mit seinem Toyota und einem Anhänger auf der Brantener Straße in Richtung Halver. Aufgrund des starken Sturms geriet das Fahrzeuggespann außer Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Das Gespann stieß gegen einen Weidezaun und einen Holzmasten. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

