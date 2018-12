POL-PDTR: Einbrecher nutzten Abwesenheit des Hauseigentümers

Schöndorf (ots) - Im Zeitraum Donnerstag, 06.12.2018, 15:00 Uhr bis Montag, 10.12.18, 21:55 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus in Schöndorf ein. Hierzu hebelten sie ein auf der Rückseite des Hauses, parterre gelegenes Fenster auf. In mehreren Räumen durchsuchten sie Schränke nach Diebesgut. Während der Tatausführung war der Hauseigentümer nicht zu Hause. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Zum Diebesgut können derzeit noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Wer hat, insbesondere im Bereich bzw. in Nähe der Straße "Im Bospert", verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Hermeskeil, Tel. 06503-9151-0.

