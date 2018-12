POL-PDTR: Wohnungseinbrüche in Schweich

Schweich (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 07.12.2018, bis Montag, 10.12.2018, kam es in Schweich zu zwei Einbrüchen und einem Einbruchsversuch. Bereits am Freitag, 07.12.2018, wurden gegen 10.00 Uhr zwei Täterinnen beobachtet, als sie versuchten, eine Terrassentür zu einem Wintergarten in der Markus-Konder-Straße aufzudrücken. Als dies nicht gelang entfernten sie sich vom Tatort.

Die Täterinnen konnten wie folgt beschrieben werden:

20-25 Jahre alt, südländisches Aussehen, lange schwarze Haare. An diesem Tag trug eine der beiden Frauen eine weiße, die andere eine schwarze Winterjacke.

In diesem Zusammenhang konnte ein Nachbar einen älteren blauen VW Polo mit Saarbrücker Kennzeichen beobachten.

Bei einem ähnlich gelagerten Fall in Kordel am 01.12.2018 wurden ebenfalls zwei junge Frauen durch Zeugen beobachtet, wie sie nach einem Einbruch in einen älteren blauen Polo mit SB- Kennzeichen eingestiegen waren und flüchteten.

In der Zeit vom 08.12.2018, 19.00 Uhr, und 09.12.2018, 00.00 Uhr, nutzen die Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer in der Straße Langflur in Schweich. Die bislang unbekannten Täter gelangten in das Anwesen, in dem sie ein seitliches Fenster aufhebelten. Aus dem Anwesen wurden Schmuck und Bargeld, sowie ein Mobilfunkgerät entwendet.

Am Montag, 10.12.2018, meldet der Anwohner eines Anwesens in der Maximinstraße in Schweich, nach Abwesenheit am Wochenende einen Einbruch in das besagte Anwesen. Wie in dem örtlich und zeitlich nahe gelegenen Tatobjekt Langflur hebelten die Täter hier mit ähnlichem modus operandi ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und entwendeten aus dem Anwesen Schmuck und Bargeld in vierstelliger Schadenshöhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502/9157-0, Email: pischweich@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

