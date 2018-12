POL-PDTR: Birkenfeld und Brücken - Rollläden durch Schüsse beschädigt

Birkenfeld (ots) - In der Nacht von Freitag, 07.12.2018 auf Samstag, 08.12.2018 haben bislang unbekannte Täter in Brücken in der Trierer Straße, sowie in Birkenfeld, im Wagnersweg und Auf Ellenborn mehrere Rollläden durch Schüsse mit einer Softairwaffe erheblich beschädigt. Bei der Munition handelt es sich um weiße Plastikkugeln mit einem Durchmesser von ca. 6 mm. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Birkenfeld, 06782-9910

