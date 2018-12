POL-PDTR: Einbrecher nutzen Abwesenheit zum Einbruch

Wincheringen (ots) - Die Abwesenheit der Bewohner am Morgen und Nachmittag des vergangenen Freitag, 07.12.2018 nutzen unbekannte Täter. Sie verschafften sich in einem freistehenden Einfamilienhaus in der Weinbergstraße in Wincheringen über ein Fenster Zugang zum Haus.

Hier durchsuchten der oder die Täter mehrere Räume nach Diebesgut und entkamen unbemerkt. Entwendet wurden neben einem Laptop auch Schmuck und Bargeld.

Die Kripo Trier hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg 06581-91550 oder der Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651 / 9779-2290 oder -2152 zu melden.

