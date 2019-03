Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Schule mit Graffiti besprüht

Ennepetal (ots)

Am vergangenen Wochenende (08.03. bis 11.03) besprühten Unbekannte ein Schulgebäude an der Straße Fettweide mit Graffiti. Bei den Schriftzügen handelt es sich um die Zahl "58", die in gelber Farbe aufgesprüht wurde.

