Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Einfamilienhaus

Hattingen (ots)

In der Zeit vom 06.03 bis zum 11.03 versuchten unbekannte Einbrecher mehrere Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Schulenbergstraße aufzuhebeln. Sie schafften es letztendlich die Terrassentür zu öffnen und gelangten so in das Haus. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell