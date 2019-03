Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch in Postfiliale Blankenstein

Hattingen (ots)

In der Zeit von Freitag 08.03.2019, 17:00h bis Samstag, 09.03.2019, 10:30h, hebelten unbekannte Täter die Eingangstür der Postfiliale auf der Hauptstraße in Blankenstein auf und entwendeten aus den Geschäftsräumen einen Tresor. Der Tresor wurde am Morgen des 09.03.2019 in Witten-Herbede aufgefunden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiwache Hattingen: 02324-9166-6000

