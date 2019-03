Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Laptop und Smartphone gestohlen

Gevelsberg (ots)

Am vergangenen Mittwoch (06.03) drangen Einbrecher auf bislang nicht bekannte Weise in eine Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kölner Straße. In der Wohnung entwendeten sie einen Laptop und ein Smartphone und entkamen unerkannt.

