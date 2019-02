Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg-Briefkasten gesprengt

Gevelsberg (ots)

Am Dienstagabend, gegen 20:40 Uhr, wurde ein Anwohner in der Wittener Straße durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Als er aus dem Fenster schaute, sah er drei Jugendliche in Richtung Schwalbenstraße weglaufen. Als er auf die Straße ging, um dem lauten Knall auf den Grund zu gehen, fand er einen zerstörten Edelstahlbriefkasten vor. Der Briefkasten wurde vollständig zerstört, Teile flogen bis zu acht Meter weit. Was zu der Explosion geführt hat, kann bisher nicht abschließend geklärt werden. Hinweise auf das verwendete Sprengmittel konnten nicht gefunden werden. An dem Haus entstand sonst kein Sachschaden. Die Jugendlichen werden als 16-20 Jahre alt beschrieben, einer trug eine grüne Jacke.

