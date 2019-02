Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbruch in Bäckerei

Wetter (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hebelten Einbrecher das Fenster einer Bäckerei an der Königstraße auf und gelangten so in die Räume der Bäckerei. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Anschließend entkamen sie unerkannt.

