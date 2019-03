Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel-Unbekannte brechen in zwei Schulen ein

Sprockhövel (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag auf Mittwochmorgen gelangten Einbrecher auf bisher nicht bekannte Weise in eine Schule an der Dresdener Straße. Im Gebäude hebelten sie mehrere Türen zu Büroräumen auf und durchsuchten Schränke und Schubläden. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht abschließend geklärt. Im gleichen Tatzeitraum brachen vermutlich die gleichen Täter in eine benachbarte Schule ein. Sie brachen eine Eingangstür gewaltsam auf und durchsuchten auch hier mehrere Büroräume. Als Beute erlangten sie Bargeld.

