Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verdächtige Person festgenommen

Gevelsberg (ots)

Am heutigen Tage (06.03.2019), kam es gegen 11 Uhr an der Hagener Straße in der Nähe einer Tankstelle zu einem Polizeieinsatz. Ein Bürger hatte eine verdächtige Person gemeldet. Der Beschreibung nach bestand die Möglichkeit, dass es sich um einen der Tankstellenräuber der vergangenen Wochen handeln könnte. Diese Taten wurden alle unter Vorhalt von Waffen oder gefährlichen Gegenständen begangen. Die beschriebene Person wurde durch die eingesetzten Beamten angetroffen, mittels Vorhalt der Dienstwaffen zu Boden gesprochen und zur Polizeiwache Ennepetal verbracht. Nach erfolgter Personalienüberprüfung wurde die Person wieder entlassen. Ein Zusammenhang mit den Überfällen auf Tankstellen besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht.

