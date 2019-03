Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Wetter (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße "Eilper Höhe" einzubrechen. Sie stellten einen Gartenstuhl an ein zum Garten liegendes Fenster und verhinderten so das Schließen der elektrischen Jalousie. Ob die Täter dann bei ihrem Vorhaben gestört wurden, ist nicht bekannt, weitere Handlungen wurden nicht durchgeführt.

