Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Unbekannter greift 27-Jährige an

Herdecke (ots)

Am Freitag, gegen 23:15 Uhr, hielt sich eine 27-jährige Herdeckerin zusammen mit drei weiteren weiblichen Personen (19, 28,18) auf einem Parkplatz an der Anschrift Zweibrücker Hof auf. Die Mädchengruppe wurde durch einen bisher unbekannten Mann angesprochen. Es kam zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung, nach der der Mann die 27-Jährige unvermittelt angriff. Er schlug ihr mehrmals mit der Faust in Gesicht. Der jungen Frau gelang es den Täter von sich weg zu schubsen, worauf dieser zusammen mit einem weiteren unbekannten Mann, der bei dem Geschehen zusah, in Richtung Kreisverkehr flüchtete. Die 27-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 180 cm groß - schlank - circa 20 bis 25 Jahre alt - dunkle Hautfarbe - schwarze lockige Haare - schwarze Brille mit schmalen Gläsern Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke und eine dunkle Jogginghose. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02335-91667000 entgegen.

