Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Zwei Einbrüche am Wochenende

Schwelm (ots)

Am vergangenen Wochenende (22. bis 24.02) kam es zu zwei Einbrüchen im Stadtgebiet. An der Hauptstraße schoben Unbekannte die Jalousie eines Imbisstands hoch, der auf dem Gelände eines Fußballvereines steht. Sie gelangten in das Häuschen, wo sie sich nach ersten Erkenntnissen an den Getränken bedienten. Anschließend entwendeten sie eine unbekannte Anzahl an Getränkekisten. An der Präsidentenstraße hebelten Einbrecher die Eingangstür einer Schule auf. Sie gelangten in das Schulinnere und hebelten eine weitere Tür zu einem Büro auf. Hier durchsuchten sie Schränke und Räume und entwendeten Bargeld.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell