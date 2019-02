Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Zeugen verhindern Schlimmeres

Gevelsberg (ots)

Am Freitag hörten Zeugen, gegen 19:30 Uhr, Hilferufe aus der Richtung In den Weiden/Am Westbahnhof. Als sie nachschauten, beobachteten sie einen 28-jährigen Gevelsberger, der auf eine am Boden liegende 26-jährige Ennepetalerin einschlug. Die Zeugen kamen der Frau zu Hilfe und fixierten den Angreifer. Dieser schaffte es sich kurzfristig zu befreien, sich einen Ast zu nehmen und schlug weiter auf sein Opfer ein. Einer der Zeugen, ein 29-jähriger Herdecker, stoppte den Gevelsberger mit einem Schlag ins Gesicht und fixierte ihn bis zum Eintreffen der Polizei. Die 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der 29-jährige Helfer verletzte sich bei dem Schlag leicht an der Hand. Da der Verdacht bestand, dass der Angreifer unter Drogeneinfluss stand, wurde der 28-jährige der Polizeiwache in Ennepetal zugeführt, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde, danach wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei der 26-Jährigen und dem 28-Jährigen um eine Bekanntschaft gehandelt haben, Ursache des Streits sollen einfache Unstimmigkeiten gewesen sein.

