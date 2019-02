Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Einbruch in Wohnhaus

Schwelm (ots)

Am 23.02.2019, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:20 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terassentür eines Wohnhauses in der Hermannstraße auf und durchsuchten das Haus. Die Täter konnten Schmuck erbeuten.

