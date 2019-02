Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch in Geschäft

Hattingen (ots)

In der Zeit vom 22.02.2019, 19:00 Uhr bis 23.02.2019, 08:00h, drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Rauendahlstraße ein, in dem sich auch mehrere Ladenlokale befinden. Im Haus hebelten sie die Tür zu einem Friseusalon auf und erbeuteten eine geringe Menge Bargeld. Der Versuch, auch in das daneben gelege Geschäft einzubrechen, scheiterte am Widerstand der Türen.

