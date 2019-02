Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Radfahrer wurde bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Gevelsberg (ots)

Gevelsberg Am Samstagmorgen, befuhr ein 66 jähriger Gevelsberger mit seinem BMW die Körnerstraße in Gevelsberg. Zeitgleich möchte ein 33 jähriger Radfahrer vom Fußweg, beginnend an der Heidestraße, mit seinem Fahrrad ebenfalls auf die Körnerstraße einfahren. Aus noch nicht geklärten Gründen, fuhr der Radfahrer, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern, auf die Fahrbahn der Körnerstraße. Hierbei prallte er gegen den herannahenden BMW. Durch diesen Zusammprall wurde der Radfahrer auf die Motorhaube aufgeladen, er erlitt eine leichte Schürfwunde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro.

