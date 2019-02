Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Beim Abbiegen Kleinkraftrad übersehen

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagmittag fuhr eine 68-jährige Wittenerin mit ihrem Hyundai auf dem Gedulderweg in Richtung Hattinger Straße. An der Einmündung wollte sie nach links auf die Hattinger Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 19-jährigen Sprockhövelers auf seinem Kleinkraftrad, der auf der Hattinger Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der 19-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

