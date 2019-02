Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Täter fordert Bargeld unter Vorhalt eines Hammers

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21:00 Uhr, betrat ein unbekannter Täter ein Tankstellengelände an der Mittelstraße und forderte die dort arbeitende Angestellte unter Vorhalt eines Hammers auf, die Kasse zu öffnen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug der Täter mit dem mitgeführten Hammer auf den Tresen. Der Täter entwendete das Bargeld und Zigarettenschachteln und flüchtete zu Fuß auf der Mittelstraße in Richtung Wuppertal. Personenbeschreibung: - etwa 175-180 cm - schlanke Statur - dunkelblauer Pullover - Jeanshose - trug eine dunkle Maske, nur die Augen waren zu erkennen - trug dunkle Stoffhandschuhe Bei sich hatte er einen hellen, fast weißen Jutebeutel Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02324-91666000 entgegen.

