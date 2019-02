Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbrüche in Garagen

Wetter (ots)

In der Nacht zu Donnerstag hatten es zwei Einbrecher auf Garagen an der Straße Am Brasberg und in der Eickenstraße abgesehen. Insgesamt vier Mal schlugen die Täter zu und hebelten die Garagen auf. Ein E-Bike erlangten sie als Diebesgut, drei Mal gingen die Täter leer aus. Gegen 00:45 Uhr wurde eine Anwohnerin der Eickenstraße durch ein lautes Geräusch geweckt. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie zwei augenscheinlich junge Männer, die sich an den dortigen Garagentoren zu schaffen machten, gegen diese traten und zerrten, um sie zu öffnen. Bei zwei Garagen gelang dies auch, so dass der Innenraum inspiziert wurde und auch die Pkw Türen auf Nichtabschließen überprüft wurden. Danach begaben sich die beiden Täter zu den Garagen auf der anderen Straßenseite um dort ebenfalls die Garagen zu überprüfen. Die Beschreibung der Personen lautet so: junge Männer, schmale Gestalt, einer groß, der andere klein. Beide trugen schwarze Oberbekleidung mit Kapuze. Es ist wahrscheinlich, dass es sich hier um die gleichen Täter handelt.

