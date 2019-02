Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Kontrollen an der South-Kirky-Straße/Hiddinghauser Straße

Hattingen (ots)

Da es in der Vergangenheit an dieser Kreuzung vermehrt zu Verkehrsunfällen gekommen ist, hat die Polizei am Dienstag eine gezielte Kontrolle des Kreuzungsbereichs durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag auf Geschwindigkeitsverstößen und Überwachung der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. In der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr wurden im Rahmen des Einsatzes insgesamt 58 Fahrzeuge überprüft und es konnten 26 Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet werden.

