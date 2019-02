Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Gemälde entwendet

Breckerfeld (ots)

Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße Saale und brachen in der Zeit vom 13.02 bis zum 20.02 in das Gebäude ein. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Haus. In dem Haus entwendeten sie mehrere Gemälde und entkamen unerkannt.

