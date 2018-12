POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem

Hildesheim (ots) - Bockenem (kaw) - In der Zeit vom 30.11.18 (22 Uhr) - 03.12.18 (15:00) kam es in Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht. Der derzeit unbekannte Verursacher befuhr den Parkplatz des SV Bockenem 2007 in der Karl-Binder Str. Dabei beschädigte er beim Rückwärtsfahren einen Holzpfosten. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 entgegen.

