Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Fallrohr an Mehrfamilienhaus gestohlen

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Mittwoch entwendeten unbekannte Metalldiebe ein Kupferfallrohr. Das Fallrohr war an der Hausfassade eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße angebracht.

