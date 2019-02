Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Scheibe an Werkstatt eingeschlagen

Wetter (ots)

Am vergangenen Wochenende schlugen Unbekannte die Glasscheibe der Eingangstür einer Werkstatt Am Böllberg ein. Sie öffneten die Tür und gelangt so in das Innere. Sie begaben sich in den Bürobereich und entwendeten hier eine Geldkassette.

