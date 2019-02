Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Frontalzusammenstoß von Pkw und Lkw auf der Prioreier Straße

Pkw-Fahrer verstirbt am Unfallort

Breckerfeld (ots)

Am 22.02.2019 gegen 14:55 Uhr befuhr der 72-jährige Breckerfelder mit seinem grauen Pkw Toyota Verso die Prioreier Straße in Richtung Breckerfeld und geriet aus bislang ungeklärter Ursache kurz nach dem Verlassen des Hagener Stadtgebiets in den Gegenverkehr. Hier stieß der Pkw des 72-jährigen frontal mit dem rot-gelben Lkw MAN eines 51-jährigen Dortmunders zusammen. Die 72-jährige Beifahrerin im Pkw, welche ebenfalls aus Breckerfeld stammt, sowie der 51-jährige Lkw-Fahrer wurden schwer verletzt durch Rettungskräfte mittels Rettungswagen bzw. Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Der 72-jährige Pkw-Fahrer verstarb noch am Unfallort. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge massiv beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei 30.000 Euro. Die Prioreier Straße bleibt voraussichtlich noch bis 19:30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

