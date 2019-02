Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hattingen (ots)

Am 24.02.2019 um 11:30 Uhr befährt ein 58-jähriger Essener mit seinem Pkw VW Golf die Straße Wodantal in Fahrtrichtung Sprockhövel. In Höhe der Einmündung zur Elfringhauser Straße beabsichtigt er nach links in Richtung Bredenscheider Straße abzubiegen. Zeitgleich befahren ein 34-jähriger und ein 31-jähriger Essener mit ihren Fahrrädern die Straße Wodantal in entgegengesetzter Richtung. Der Pkw-Fahrer missachtet beim Linksabbiegen die Vorfahrt der beiden Radfahrer und es kommt zur Kollision. Die Radfahrer werden beide leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 1750,- Euro. Während der Unfallaufnahme wird die Fahrbahn für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell