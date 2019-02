Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Randalierer in Fast Food Restaurant

Schwelm (ots)

Am Samstag, gegen 04:00 Uhr, betraten 12 Personen im Alter von 13 bis 33 Jahren, ein Fast Food Restaurant an der Talstraße. Die Personen waren teilweise alkoholisiert, verhielten sich laut und schmissen im Speiseraum des Restaurants mit Müll um sich. Ein Angestellter 22-jähriger Gevelsberger ermahnte die Gruppe zur Ruhe, worauf die Situation eskalierte. Die Personen bewarfen den Angestellten mit Lebensmitteln und beleidigten ihn. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Mitarbeitern und den Personen. Bei der Auseinandersetzung wurden teilweise fest installierte Möbel herausgerissen und auf das Personal geworfen. Einer der Täter setzte Pfefferspray ein, wodurch vier Angestellte verletzt wurden. Erst als der 33-jährige Filialleiter einen Feuerlöscher gegen die Randalierer einsetzte, verließen diese das Geschäft und wollten in einem VW Touran fliehen. Polizeikräfte konnten den Touran an der Talstraße stoppen und kontrollieren. Einer der Beschuldigten, ein 21-jähriger Wuppertaler, wies eine Kopfwunde auf, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. In dem Fahrzeug konnte ein Reizstoffsprühgerät aufgefunden werden, dieses wurde sichergestellt. Nachdem die Personalien aller Personen aufgenommen wurden, durften die Beschuldigten den Einsatzort mit ihrem Fahrzeug und einem herbeigerufenen Taxi verlassen.

