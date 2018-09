POL-PDWO: Vorgartenmauer beschädigt und geflüchtet

Marnheim,An den Hofäckern (ots) - Vermutlich am 03.09.2018, gegen 11.00 Uhr, beschädigte ein größeres Fahrzeug(eventuell Lkw)die Vorgartenmauer eines Anwesens in der Straße" An den Hofäckern" wodurch diese erheblich beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der oder die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem "Verursacher" geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden



Telefon: 06352-9110

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell