Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Kontrolle über Hyundai verloren

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagmittag fuhr eine 52-jährige Sprockhövelerin mit ihrem Hyundai auf der Schevener Straße in Richtung Niedersprockhövel. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schlingern und kippte letztendlich auf die Seite. Die Fahrerin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell