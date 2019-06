Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelberührung

Friedewald (ots)

Am 27.06.2019 gegen 12:30 Uhr befuhr die Mitteilerin die Kreisstraße 109 aus Richtung Nisterberg kommend in Richtung Friedewald. In einer Kurve kommt ihr ein dunkelgrauer PKW auf ihrer Fahrspur entgegen und die Fahrzeuge stoßen an den jeweiligen Außenspiegeln zusammen. Während die Mitteilerin unmittelbar am Fahrbahnrand hält, entfernt sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Derzeit führt die Polizeiinspektion ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Wer kann Hinweise zum Unfallbeteiligten oder zu dem beschriebenen PKW mit mutmaßlichem Schaden am Außenspiegel der Fahrerseite geben?

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-926-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell