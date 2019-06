Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Neuwied - Betrunken und ohne Kennzeichen unterwegs

Neuwied (ots)

Am gestrigen Mittwochabend gegen 19:30 Uhr meldeten mehrere Zeugen der Neuwieder Polizei einen Pkw im Bereich der L258 (Alteck), an dem keinen Kennzeichen angebracht waren und der zudem in starken Schlangenlinien geführt wurde. Die sofort entsandten Streifen konnten das Fahrzeug in der Ortslage Torney stoppen und den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellte sich schnell heraus, dass der 73 jährige Fahrer sehr stark dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Alkoholtest vor Ort war aufgrund des hohen Alkoholisierungsgrades nicht mehr möglich. Am Fahrzeug konnten mehrere frische Unfallspuren konstatiert werden. Die vermutlich dazugehörigen Unfallschäden an der Schutzplanke der L258 stellten die Beamten wenig später ebenfalls fest. Bei der Mitnahme zur Dienststelle leistete der Fahrer dann noch Widerstand, wodurch ein Beamter leicht am Finger verletzt wurde. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der 73 Jährige aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Der Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden jedoch einbehalten.

