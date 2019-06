Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach nächtlicher Beschädigung eines geparkten PKW

Daaden (ots)

Am Nachmittag des 25.06.2019 gegen 17:30 Uhr parkte der Mitteiler seinen PKW am Straßenrand der Mittelstraße in Daaden. Am frühen Morgen des 26.06.2019, ca. 07:15 Uhr stellte er Lackschäden im Bereich des hinteren, rechten Kotflügels fest, sodass davon auszugehen ist, dass ein unbekannter Fahrzeugführer den geparkten PKW im Vorbeifahren touchiert und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Die Polizeiinspektion Betzdorf ermittelt derzeit wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben oder hat den Unfall beobachtet?

