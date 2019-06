Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederdreisbach - Verkehrsunfall Sachschaden

Niederdreisbach (ots)

Ein 38-Jähriger befuhr am Dienstagmorgen mit seinem Pkw und Anhänger die Landesstraße 280 von Daaden kommend in Richtung Betzdorf. In einer leichten Linkskurve löste sich aus ungeklärter Ursache das linke Rad von dem Anhänger. Das Rad rollte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 36-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

