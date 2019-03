Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis vom 14.03.2019

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Fußgängerin schwer verletzt

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Adelsheim wurde eine 63-jährige Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die ersten Ermittlungen an der Unfallstelle haben ergeben, dass die Dame kurz nach 12 Uhr im Bereich der Kreissparkasse in der Marktstraße als Mitfahrerin aus der hinteren, der Fahrbahn zugewendeten Tür, eines Pkw ausstieg. Anschließend betrat die Frau vermutlich unachtsam die Fahrbahn und wurde dort vom Pkw einer 33-Jährigen erfasst. Auch die Fahrerin des Pkw wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

