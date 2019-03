POL-GM: Automatenaufbruch

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.März) haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Hahner Straße gewaltsam geöffnet.

Die Täter hebelten und schnitten das Gehäuse des Automaten auf und gelangten so an den Inhalt. Was genau gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

