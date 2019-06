Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Fahrzeugteilen an hochwertigen BMW M Performance und Sachbeschädigungen am Fahrzeug

Vettelschoß, Parkplatz Gemeindeverwaltung (ots)

In der Nacht von Sonntag, 23.06.19 auf Montag, 24.06.19, wurde durch unbekannte Täter ein auf dem Parkplatz abgestellter PKW BMW angegangen. An dem für Motorsport aufgerüsteten Fahrzeug wurden Karosserieteile abgebaut und entwendet. Scheinbar versuchten die Täter ohne Erfolg den Wagen aufzubrechen. Durch den Aufbruchsversuch und den Abbau der Fahrzeugteile entstand ganz erheblicher Schaden an dem PKW. Die Polizei bittet die Nachbarn der genannten Örtlichkeit, die ggf. verdächtige Wahrnehmungen/Beobachtungen in der Nacht bemerkt haben, sich zu melden.

