Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Flächenbrand in Friesenhagen

Friesenhagen (ots)

Am frühen Abend des 27.06.2019 ging gegen 18Uhr bei der Rettungsleitstelle Montabaur ein Notruf über einen Wiesenbrand ein. An der K79 zwischen der Ortslage Friesenhagen OT Wasserhof und Kappenstein kam es zu einem Flächenbrand einer Wiese, die an einem Waldstück angrenzte. Betroffen war eine Fläche von ca. 40000qm. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar. Ein Fremdverschulden kann bislang nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt waren über 200 Feuerwehrkräfte aus dem nahen und weiterem Umland vor Ort. Teilweise kam die Feuerwehr aus dem Raum Altenkirchen zur Unterstützung.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell