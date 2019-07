Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Mit einem Baileys in die Polizeikontrolle

Edesheim (ots)

Ein 47-jähriger Autofahrer wurde heute Nacht (02.07.2019, 01.03 Uhr) in der Staatsstraße kontrolliert. Da bei dem Fahrer eine Alkoholfahne festgestellt werden konnte, gab dieser auf Rückfrage an, lediglich einen Baileys getrunken zu haben. Da der Alkotest von 0,6 Promille mit dem Baileys nicht übereinstimmte, räumte der Südpfälzer ein, zusätzlich noch eine Weißherbstschorle konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt war beendet. Der Fahrzeugschlüssel wurde einkassiert. Neben einem einmonatigen Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg erwartet ihn ein Bußgeld von 500 Euro.

