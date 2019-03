Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taxifahrt gone wild

Ludwigshafen (ots)

115 Euro Fahrtkosten sowie 335 Euro Reinigungskosten sind das Ergebnis einer verrückten Taxifahrt in der Nacht auf den 05.03.2019 (01:30 Uhr).

Eine 23-Jährige und eine 36-Jährige hatten in Bensheim ein Taxi bestiegen und sich nach Ludwigshafen fahren lassen. Beide waren stark alkoholisiert. In Ludwigshafen gaben sie gegenüber dem Fahrer an, dass ein 41-Jährigen für sie zahlen würde und stiegen aus. Der vermeintlich Zahlungswillige erwies sich jedoch als wenig kooperativ. Er gab an, kein Geld zu haben und floh in Richtung Koschatstraße. Dort konnte er von der Polizei angetroffen und befragt werden. Er erklärte, beide Frauen nicht zu kennen und niemals gesagt zu haben, die Rechnung zu übernehmen.

Die beiden Frauen haben nun mit einer Strafanzeige wegen versuchten Betrugs zu rechnen.

In welcher Beziehung die drei tatsächlich zueinander stehen und wer von den Beteiligten am Ende die Rechnung übernehmen wird, ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell