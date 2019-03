Polizeipräsidium Rheinpfalz

Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Die Ermittlungen zum Brand in Speyer dauern weiter an. Der Brandort wurde am 04.03.2019 von Brandermittlern der Polizei und dem von der Staatsanwaltschaft Frankenthal beauftragten Brandursachengutachter untersucht. Anhand der Brandzehrung ist davon auszugehen, dass der Brand im Bereich der Couch im Wohnzimmer ausgebrochen ist. Als Brandursache kommen ein technischer Defekt eines Mobiltelefons oder unsachgemäßer Umgang mit Tabakwaren in Betracht. Konkrete Hinweise auf ein Einwirken Dritter liegen nicht vor. Die Obduktion des Verstorbenen erfolgt im Laufe der Woche. Wir berichten nach.

