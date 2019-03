Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, 04.03.2019 gegen 16:10 Uhr, fuhr eine 55-Jährigere mit ihrem Auto auf der L523 in den Hemshofkreisel ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden 56-jährigen Fahrradfahrers. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht an Schulter und rechter Beckenseite verletzt. Am Auto und Fahrrad entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 450 Euro.

