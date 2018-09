POL-REK: 180910-1: Motorrad stößt mit Fußgänger zusammen - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Sonntagmorgen (09. September) ist auf der Phantasialandstraße ein Motorrad mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Beide wurden schwer verletzt.

Der Motorradfahrer (16) fuhr gegen 06:40 Uhr mit seiner 125er-Maschine in Richtung Brühl. Zwei Männer (20/39) gingen zur gleichen Zeit zu Fuß in Richtung Weilerswist. Die beiden alkoholisierten Männer nutzten den linksseitig gelegenen Fuß- und Radweg. Als ihnen ein Auto entgegenkam, beabsichtigten sie, per Anhalter in Richtung Brühl zu fahren. Dazu postierten sie sich am Fahrbahnrand. Nachdem der 16-Jährige ein Auto überholt hatte, stieß er mit dem 39-jährigen Fußgänger zusammen. Sowohl der 39-jährige Fußgänger als auch der Motorradfahrer kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Der 20-Jährige war unverletzt. Das Motorrad verblieb verschlossen an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war die Phantasialandstraße zwischen Schnaker Jagdweg und der Autobahnauffahrt Brühl-Süd gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (nh)

