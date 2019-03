Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) Sachbeschädigung an Enforcement Trailer

Ludwigshafen (ots)

Durch ein Feuer wurde in der vergangenen Nacht ein Enforcement Trailer der Zentralen Verkehrsdienste beschädigte. Der Anhänger war zur Geschwindigkeitsüberwachung in Gemarkung Ludwigshafen, B9, Bereich Autobahndreieck Ludwigshafen-Süd abgestellt. Am 04.03.2019, um 01.04 Uhr legten Unbekannte unter dem Anhänger ein Feuer. Durch den Brand wurde augenscheinlich nur das Gehäuse und der rechte Reifen beschädigt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Ruchheim unter der Telefonnummer 06237/ 933-0oder per Email pastruchheim@polizei.rlp.de entgegen.

