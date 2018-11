POL-PDMT: Diez - Sachbeschädigung an Pkw

65582 Diez (ots) - Zwischen Samstagabend gegen 19:00 Uhr und Sonntagmorgen (11.11.18) gegen 08 Uhr wurde ein schwarzer VW Passat Kombi mir LM-Kennzeichen über die gesamte linke Fahrzeugseite stark zerkratzt. Der Pkw war in diesem Zeitraum in der Brandenburger Straße in Diez abgestellt. Eventuelle Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, ihre Beobachtungen der PI Diez unter der Rufnummer 06432/6010 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432/601-0

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell