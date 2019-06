Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug entwendet

Steinefrenz (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 18.06.2019 zwischen 03:30 und 04:00 Uhr, wurde in Steinefrenz, Alte Kirchstraße, die Hecktüre eines dort parkenden VW Crafter aufgebrochen und hochwertige Werkzeuge entwendet. Einer Zeugin fielen in der o.a. Zeit 2 männliche Personen mit einem dunklen PKW Kombi in unmittelbarer Tatortnähe auf. Wer kann sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben? Wer hat einen dunklen Pkw Kombi in Tatortnähe beobachtet und kann etwas zu dem Kennzeichen sagen?

